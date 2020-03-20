الشرطة تحذر من التعامل مع أي روابط ورسائل تحمل اسم فيروس كورونا

حذرت الشرطة اليوم المواطنين من التعامل مع أي رسائل الكترونية أو روابط مجهولة المصدر تحت اسم # فايروس_ كورونا # coronavirus .

وذكرت الشرطة في بيان لها اليوم الجمعة, أن وحدة الجرائم الالكترونية بالشرطة أشارت إلى قيام بعض القراصنة "الهاكرز" والمحتالين باستغلال روابط خبيثة وتطبيقات احتيالية وهمية تحت مسمى فيروس كورونا, وتؤكد على المواطنين ضرورة عدم الدخول إلى هذه الروابط مجهولة المصدر مما قد يتسبب بخرق الخصوصية وسرقة البيانات والابتزاز بأشكاله.

وأضافت أن ما يتم الاعتماد عليه هو الجهات الرسمية وما يصدر عنها من معلومات حول الفيروس وطرق التعامل معه والوقاية منه وذلك من خلال مواقعها الرسمية.