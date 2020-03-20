الأمم المتحدة تصدر تصريحاً مخيفاً عن الاقتصاد العالمي.. فيروس كورونا يقضي على فئة العمال!

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من ركود اقتصادي كبير، وإلحاق خسائر فادحة للطبقة العاملة، بسبب فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وأكد غوتيريش أن العالم مقبل على ركود وخسائر فادحة للطبقة العاملة، قائلا "نواجه أزمة صحية لا مثيل لها في تاريخ الأمم المتحدة منذ (75 عاما)، وهي أزمة تنشر معاناة البشر وتؤثر في الاقتصاد العالمي وتغير حياة الناس.

وأضاف: "لقد بات الركود الاقتصادي العالمي وبأبعاد قياسية أمرا قريبا، ومنظمة العمل الدولية تتوقع أن يخسر العمال حول العالم ما يصل إلى 3,4 تريليون دولار في مداخيلهم مع نهاية هذا العام، وهذا يعتبر أزمة إنسانية تستدعي تضامنا.

ودعا غوتيريش حكومات العالم إلى التضامن في مواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية التي تسبب بها وباء كورونا.