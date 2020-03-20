رئيس المحكمة العسكرية اللبنانية بعد الإفراج عن العميل عامر الفاخوري وينشر رسالة مهمة

تنحى رئيس المحكمة العسكرية اللبنانية العميد الركن حسين عبدالله اليوم الجمعة، من منصبه بعد إصداره قراراً بوقف تعقب العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري المعروف باسم "جزار الخيام" الذي ارتكب مجازر مروعة بحق اللبنانيين والفلسطينيين في التسعينات.

وقال العميد حسين عبدالله في قرار تخليه عن منصبه "احتراما لقسمي وشرفي العسكري، أتنحى عن رئاسة المحكمة العسكرية التي يساوي فيها تطبيق القانون إفلات عميل، ألم أسير وتخوين قاض".

ونظم لبنانيون وقفة احتجاجية أمام المحكمة العسكرية، تلبية لدعوة هيئة ممثلي الأسرى والمحررين، فيما قطع آخرون طرق في مدن مختلفة بالإطارات المشتعلة.

يشار إلى ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتفى بإفراج السلطات اللبنانية عن العميل الفاخوري الذي يحمل الجنسية الأمريكية، قائلاً "ابنٌ جديد لأمريكا يعود لأحضان الوطن".