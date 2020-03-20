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5 نصائح مهمة لمرضى الربو لمواجهة فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:36 - 20 مارس 2020
مرضى الربو مرضى الربو
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دعت منظمة الربو العالمية في المملكة المتحدة المصابين لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) عبر اتباع سلسلة من النصائح والارشادات.

ودعت المنظمة مرضى الربو لمواجهة مخاطر فيروس كورونا، بـاتباع الإرشادات التالية:

- البقاء في المنازل في لمدة 7 أيام للأشخاص، الذين يعيشون بمفردهم، أو 14 يوما إذا كانوا يعيشون مع الآخرين.

- إذا لم تختف أعراض كوفيد-19 بعد 7 أيام، أو إزدادت سوءا، أو كنت تواجه صعوبة في التنفس، اتصل بخدمات المشورة أو الطوارئ.

- إذا كنت مصابا بسعال الربو ولست متأكدا مما إذا كان السعال من أعراض كوفيد-19 أو مرتبطا بالربو، فتحدث إلى طبيبك العام.

-استمر في اتباع خطة عمل إدارة حالتك حتى تعرف ما يجب عليك فعله إذا تفاقمت أعراض الربو.

- الاستمرار في تناول جميع أدوية الربو المعتادة.

وواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) تفشيه وانتشاره في غالبية دول العالم، مضيفاً أعداداً جديدةً إلى قائمة الوفيات والمصابين.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنَّ عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى 245,972، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 10,048، فيما وصلت حصيلة المتعافين من الفيروس حوالي 88,465.

 

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