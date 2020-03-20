"غوغل" يواجه فيروس كورونا على طريقته الخاصة.. تعلم الطريقة الصحيحة لتنظيف اليدين

انخرطت شركة غوغل العالمية في حملة التوعية بالطريقة الصحيحة لغسل وتنظيف اليدين، للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".

ونشرت غوغل على موقعها صورة مدمجة مع شعارها الخاص، تظهر رمزاً يتم تشغليه للطريقة الصحيحة لغسيل اليدين.

وعند الضغط على الشعار سيظهر الفيدو التعليمي، الذي يشير إلى 5 خطوات يجب اتباعها لتنظيف اليدين بشكل صحيح بهدف الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) تفشيه وانتشاره في غالبية دول العالم، مضيفاً أعداداً جديدةً إلى قائمة الوفيات والمصابين.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنَّ عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى 245,972، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 10,048، فيما وصلت حصيلة المتعافين من الفيروس حوالي 88,465.