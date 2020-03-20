الاحتلال يغلق أبواب المسجد الأقصى المبارك

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، غالبية أبواب المسجد الأقصى المبارك، مع استثناء ثلاثة أبواب.

وأفادت مصادر محلية في القدس المحتلة أن الاحتلال أغلق جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك، مع استثناء لباب حطة والمجلس والسلسلة.

وسبق أن أغلق الاحتلال تلك البوابات بحجة مكافحة فيروس كورونا في وقت حذرت فيه قيادات مقدسية من نوايا خبيثة للاحتلال تستهدف المسجد الأقصى.

ويتزامن ذلك مع حملة إبعاد استهدفت مرابطين ومدافعين عن الأقصى طالت الدكتور سليمان اغبارية والأسير المحرر فواز اغبارية من أم الفحم والشيخ عامر عابدين إضافة لعشرات النشطاء والمرابطين.

كما تعرض نائب مدير عام الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات ومدير المسجد الأٌقصى عمر الكسواني للاحتجاز والتحقيق في مراكز الاحتلال.