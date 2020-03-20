العالم يترقب.. روسيا تجري اختباراً على لقاحٍ مضادٍ لفيروس كورونا

بدأت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك اليوم الجمعة اختبارات حثيثة مضادة لفيروس كورونا (كوفيد-19) المتفشي والمنتشر في غالبية دول العالم.

وأوضحت الهيئة الفيدرالية في بيان صحفي أنها بدأت بإجراء اختبار أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أنّ عملية تطوير لقاحات تستند إلى ست منصات تكنولوجية مختلفة في أقصر وقت.

وأكد البيان أن العلماء "بدأوا بإجراء بحوث حول جهاز المناعة على الحيوانات، مضيفا:"ستحدد الدراسات أكثر النماذج الأولية الواعدة والآمنة التي تضمن تشكيل توفير تكوين المناعة، وسيتم تحديد تركيبة اللقاح وجرعته وطريقة إعطائه. يأمل العلماء أن يتم إدخال اللقاح في الربع الرابع من عام 2020".

وواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) تفشيه وانتشاره في غالبية دول العالم، مضيفاً أعداداً جديدةً إلى قائمة الوفيات والمصابين.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنَّ عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى 245,972، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 10,048، فيما وصلت حصيلة المتعافين من الفيروس حوالي 88,465.