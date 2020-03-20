ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

نتنياهو يعلن مصادقة حكومته على خطة الطوارئ وتقييد الحركة لمواجهة فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 10:00 - 20 مارس 2020
بنيامين نتنياهو بنيامين نتنياهو
جوال
مشاركة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، مصادقة حكومته بالإجماع على سلسلة من لوائح الطوارئ والتي تنص على تقيد حرية تنقل الإسرائيليين، في محاولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار نتنياهو إلى أنَّ الحكومة صادقت الليلة بالإجماع خلال جلسة لها عقدت هاتفيا على إجراءات طوارئ، وعليه سيتم تقييد الأنشطة في الأماكن العامة، ووضع قيود على الأنشطة التجارية والترفيهية والتعليمية لمدة أسبوع.

ولفت نتنياهو إلى أنَّ وزارة الصحة الإسرائيلية ستصدر إرشادات صحية للإسرائيليين، ونشرات خاصة بالشركات والأسواق لمنع الاكتظاظ.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات