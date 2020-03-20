نتنياهو يعلن مصادقة حكومته على خطة الطوارئ وتقييد الحركة لمواجهة فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، مصادقة حكومته بالإجماع على سلسلة من لوائح الطوارئ والتي تنص على تقيد حرية تنقل الإسرائيليين، في محاولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار نتنياهو إلى أنَّ الحكومة صادقت الليلة بالإجماع خلال جلسة لها عقدت هاتفيا على إجراءات طوارئ، وعليه سيتم تقييد الأنشطة في الأماكن العامة، ووضع قيود على الأنشطة التجارية والترفيهية والتعليمية لمدة أسبوع.

ولفت نتنياهو إلى أنَّ وزارة الصحة الإسرائيلية ستصدر إرشادات صحية للإسرائيليين، ونشرات خاصة بالشركات والأسواق لمنع الاكتظاظ.