طالع الاحصائيات: آخر مستجدات وتطورات فيروس كورونا المستجد حول العالم

واصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) تفشيه وانتشاره في غالبية دول العالم، مضيفاً أعداداً جديدةً إلى قائمة الوفيات والمصابين.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أنَّ عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى 245,972، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 10,048، فيما وصلت حصيلة المتعافين من الفيروس حوالي 88,465.

واتخذت دول العالم إجراءات احترازية ووقائية مشددة في محاولةٍ منها لمواجهة فيروس كورونا، ووقف تفشي المرض.

الصين: لليوم الثاني على التوالي، لم يسجل بر الصين الرئيسي أي إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، في حين تراجعت اعداد الوفيات إلى 3 حالات وفاة فقط.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن البر الرئيسي سجل 39 إصابة مؤكدة جديدة، أمس الخميس، جميعها بين وافدين قدموا إلى البلاد.

استطاعت الصين السيطرة على حدة تفشي فيروس كورونا من خلال سلسلة من الإجراءات المشددة في البلاد، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في البلد الذي كان المصدر الرئيسي للفيروس.

ولاية كاليفورنيا: قد قرر حاكم الولايات غايفن نيوسوم مساء أمس الخميس، فرض حجر على الولاية بكاملها وعلى سكانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة، وذلك لتعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الحاكم في مؤتمر صحفي: "حان الوقت لنا جميعا، أفرادا ومجتمعا، أن ندرك أنه يجب علينا بذل مزيد من الجهد لوقف انتشار كوفيد-19".

لوس انجلوس: أمر رئيس بلدية لوس أنجلوس إريك غارسيتي مساء الخميس بفرض حجر على جميع سكان المدينة البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة.

اسبانيا: أغلقت السلطات جميع الفنادق بالبلاد وأعلنت عن تطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية في مرافق الدولة العامة.

وأعلن المسؤولون أن عدد الوفيات قفز بأكثر من الثلث أمس الخميس إذ وصل إلى 767 حالة وفاة، في حين زاد عدد المصابين بمقدار الربع وبلغ 17149 مصابا، مما يجعل إسبانيا ثاني أكثر بلدان أوروبا تضررا بالفيروس بعد إيطاليا.

الجزائر: فقدت قررت السلطات فرض رقابة مشددة على جميع وسائل النقل العمومي وحركة القطارات وإغلاق المقاهي والمطاعم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الدولة الجزائرية لوقف تفشي كورونا ومكافحته.

وأكدت الجزائر 67 حالة إصابة بفيروس كورونا توفيت منها خمس حالات معظمها في مدينة البليدة جنوبي العاصمة.

المغرب: أعلنت دولة المغرب "الطوارئ الصحية" في البلاد، ورفع الجهوزية الكاملة للتعامل مع الفيروس، إلى جانب تقييد الحركة في البلاد، ابتداء من السادسة مساء غدا الجمعة إلى أجل غير مسمى، كوسيلة "لا محيد عنها" لإبقاء فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة.

فلسطين: فقد ارتفعت أعداد الإصابات إلى 47 حالة، مع تسجيل ثلاث إصابات جديدة لطالبتين فلسطينيتين من القدس ورام الله، وآخر من محافظة نابلس.

قطاع غزة: لم تسجل وزارة الصحة أي حالات إصابة أو مشتبه بها، ولا تزال جهود الوقاية من الفيروس على أشدها، إذ قررت العديد من المؤسسات الخاصة اللحاق بالقرارات الحكومية القاضية بتعطيل المدارس.

الاحتلال الإسرائيلي: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع إصابات فيروس كورونا لدى الاحتلال بعد تسجيل حالات مرضّية جديدة، لتصل الحصيلة إلى 677 حالة.

في السياق، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بيامين نتنياهو، إجراءات جديدة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، محذرًا المستوطنين من مخالفة الإجراءات وأن الجميع سيكون تحت طائلة المسؤولية القانونية.

إحصائية فيروس كورونا (كوفيد -19) في العالم