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أسعار الدجاج وملحقاته في الأسواق الفلسطينية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:07 - 20 مارس 2020
أسعار الدجاج أسعار الدجاج
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استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 20 مارس 2020 وملحقاتها في أسواق قطاع غزة عند متوسطها العام.

ووصل سعر كيلو الدجاج الحي لدى محال بيع الدجاج اليوم الجمعة من 9 إلى9.5 شيكل، فيما وصل سعر صدر كيلو الدجاج الواحد حوالي 20 شيكلاً، ووصل سعر كيلو كبدة الدجاج حوالي 15 شيكلاً، وفخذ الدجاج 10 شيكل للكيلو الواحد، والدجاج 8 شواكل للكيلو.
وفيما يلي جدول يوضح أسعار الدجاج وملحقاتها في قطاع غزة:

الصنف

السعر

كيلو الدجاج حي

9 إلى 9.5 شواكل

 

كيلو استيكات

20 شيكل

 

دبوس الدجاج

14 شيكل

كيلو فخذ الدجاج

10 شيكل

 

كيلو صدر الدجاج

20 شيكل

 

كيلو كبدة الدجاج

15 شيكل

كيلو جناح الدجاج

8 شواكل

 

كيلو الشيش

20 شيكل

 

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