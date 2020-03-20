أسعار الدجاج وملحقاته في الأسواق الفلسطينية

استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 20 مارس 2020 وملحقاتها في أسواق قطاع غزة عند متوسطها العام.
ووصل سعر كيلو الدجاج الحي لدى محال بيع الدجاج اليوم الجمعة من 9 إلى9.5 شيكل، فيما وصل سعر صدر كيلو الدجاج الواحد حوالي 20 شيكلاً، ووصل سعر كيلو كبدة الدجاج حوالي 15 شيكلاً، وفخذ الدجاج 10 شيكل للكيلو الواحد، والدجاج 8 شواكل للكيلو.
وفيما يلي جدول يوضح أسعار الدجاج وملحقاتها في قطاع غزة:
|
الصنف
|
السعر
|
كيلو الدجاج حي
|
9 إلى 9.5 شواكل
|
كيلو استيكات
|
20 شيكل
|
دبوس الدجاج
|
14 شيكل
|
كيلو فخذ الدجاج
|
10 شيكل
|
كيلو صدر الدجاج
|
20 شيكل
|
كيلو كبدة الدجاج
|
15 شيكل
|
كيلو جناح الدجاج
|
8 شواكل
|
كيلو الشيش
|
20 شيكل