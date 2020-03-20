الطقس: منخفض بارد يضرب المنطقة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الجمعة، أن يكون يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة، وأن تتأثر فلسطين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ، وتسقط خلال ساعات النهار أمطار متفرقة.

أبو يوم غدٍ السبت، فتوقعت أن يواصل المنخفض تأثراته الباردة على فلسطين، ويكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار المتفرقة المصحوب بزخات البرد أحياناً.

ويوم الاحد، من المتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات الليل يحتمل تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين المقبل ارتفاع جديد على درجات الحرار، ويكون الطقس غائماً جزئياً، لكنه يكون بارد في الليل، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صاف، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.