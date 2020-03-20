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دونالد ترامب يطلب المساعدة من سوريا ويبعث رسالة خاصة لدمشق: أرجوكم!

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 00:10 - 20 مارس 2020
دونالد ترامب دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، ان إدارته طلبت مساعدة من الدولة السورية في تحرير مواطن أمريكي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "الإدارة الأمريكية طلبت المساعدة من دمشق في تحرير مواطن بلاده، الصحفي أوستين تايس" مشيراً إلى ان واشنطن بعثت برسالة رسمية إلى دمشق للمساعدة في تحرير تايس.

وأضاف ترامب: "نعول على مساعدة من قبل السلطات السورية، وبعثنا مؤخرا رسالة لها"، مشيراً إلى ان بلاده تبذل كل الجهود الممكنة من أجل إخلاء سبيل أوستين، وتابع: "يا سوريا، من فضلكم، تعاونوا معنا، فكروا في كل الأشياء الخيرة التي فعلناها من أجل سوريا.

 

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