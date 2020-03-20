سبقه تعليق العمرة.. السعودية تصدر قراراً جديداً بشأن الصلاة في الحرمين

أصدرت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، قراراً بتعليق دخول الحرمين في مكة والمدينة يوم غدٍ الجمعة، خشية من تفشي فيروس كورونا المتسجد (كوفيد- 19).

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين هاني بن حسني حيدر عبر "تويتر" أن تعليق الدخول في الحرمين الشريفين يأتي في ظل الإجراءات الاحترازية خشية من انتشار فيروس كورونا بين المصلين.

وأشار إلى أن القرار يأتي للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي والعمل على الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا بين المصلين".

ويأتي قرار تعليق صلاة الجمعة في الحرمين المكي والمدني بعد قرار وقف العمرة، خشية من تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أن "إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة في المملكة بلغ 238".