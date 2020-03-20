5 طرق لأخذ عينات الحالات المشتبه بها بفيروس كورونا

سجلت دولٌ أوروبية وآسيوية تناميًا كبيرًا بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بين العواصم والمدن، ما سارعت إليه تلك الدول لإجراء اختبارات طبية لأكبر عدد ممكن من الحالات المشتبه بها، للحد من تفشيه والسيطرة عليه.

وفي أحدث إحصائية عن إصابات كورونا، إذ ارتفعت ارقام الإصابات أكثر من 200 ألف حالة، في حين تجاوزت وفيات الفايروس أكثر من 9 آلاف، في 142 دولة، وفق منظمة الصحة العالمية.

وتحاول الدول العظمى إنتاج لقاح مضاد لكورونا القاتل، إذ عملت الصين والولايات المتحدة على اختبارات سريرية وأظهرت نتائج جيدة، بينما ينتظر العالم نحو 6 أشهر على الأقل لتوزيع اللقاح، حال أثبت جودته وفعّاليته.

ويمتاز فيروس كورونا أن المصاب تظهر عليه الاعراض بعد فترة وجيزة تقدر ب 14 يومًا من لحظة دخول الفيروس لجسم الانسان، فيما تتشابه أعراض كورونا مع الانفلونزا العادية؛ لكنه أشدّ تضررًا وألمًا، ويكمن خطورته في سرعة انتشاره.

وتجرى عملية فحص عينات الحالات المشتبه بهم، بالعديد من الطرق، على النحو التالي:

أولاً: عينة من القصبة الهوائية، وفيها يجمع الطبيب عينة مباشرة من الرئتين بعد إدخال أنبوب رقيق مضاء من الفم إلى أن يصل الرئة.

ثانيًا: عينة من الانف، وفيها يحقن المشتبه به بمحلول في أنفك، ويتم اخذ العينة عن طريق شفط المحلول من داخل الانف.

ثالثًا: اختبار مسحة الحلق، وفيه يتم أخذ عينة من الأنف أو الحلق.

رابعًا: عن طريق البلغم، وفيه يفحص الطبيب البلغم.

خامسًا: عن طريق اختبار الدم، إذ يسحب الطبيب بعض الدم من الوريد عن طريق حقنه، ليتأكد من خلو الإصابة من عدمه.