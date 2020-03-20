المغرب تصدر قرارًا جديدًا في إطار مكافحة فيروس كورونا

أصدرت وزارة الداخلية المغربية اليوم الخميس، قرارًا يقضي بتقييد حركة تنقل المواطنين اعتبارًا من يوم غد الجمعة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية أن اجمالي عدد إصابات فيروس كورونا بلغ في المغرب إلى 58 حالة، بينما أجرت وزارة الصحة حوالي 271 حالة مشتبه به، وأظهرت نتائج الفحص أنهم غير مصابين بالفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية ان اعداد وفيات فيروس كورونا تجاوزت الـ 9 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات أكثر من 200 ألف حالة، في أكثر من 142 دولة، معظمهم من الصين وإيطاليا واسبانيا وإيران وكوريا الجنوبية.