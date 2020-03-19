قوات الاحتلال تعتقل طفلين في قلقيلية وتقتادهم إلى جهة غير معلومة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، طفلين في محافظة قلقيلية بالضفة المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الاسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين من بلدة عزون، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وتُحرِم القوانين الدولية على الدول المحتلة اعتقال الأطفال القاصرين وزجهم في السجن، في حين يواصل الاحتلال أسر الأطفال، وسجنهم داخل معتقلاته التي تفتقر الأدنى متطلبات المعيشية والصحية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل اعتقال أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني داخل المعتقلات، فيما تمارس أبشع أنواع الأساليب القمعية نحوهم، بهدف اخضاعهم والنيل منهم.