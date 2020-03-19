تأجيل جميع مباريات الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

أعلنت الجهات المسؤولة عن كرة القدم الإنجليزية، اليوم الخميس، تأجيل مباريات الموسم الحالي حتى 30 أبريل على الأقل، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأكدت الجهات المسؤولة، أنّهم توصلوا لاتفاق من أجل تمديد الموعد الرسمي لنهاية موسم 2109-2020، لأجل غير مسمى.

وأشارت الجهات المسؤولة هي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الممتاز ورابطة دوري المحترفين ورابطة دوري السيدات بالإضافة لاتحادات اللاعبين والمدربين، إلى أنه بمجرد أن تصبح الظروف آمنة سيقام كل مباريات الأندية المحلية والاوربية.

وعلقت جميع دوريات كرة القدم الإنجليزية المباريات الأسبوع الماضي، بما فيها الدوي الممتاز والمحترفين حتى 4 من أبريل المقبل.

يوم الثلاثاء الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي لكرن القدم، على قرار تأجيل بطولة أوروبا لعام 2020 لمدة عام، بعد ان تفشى فيروس كورونا للعديد من الدول الأوروبية.

منظمة الصحة العالمية أعلنت في أحدث إحصائية لها عن تطورات فيروس كورونا حول العالم، إذ سجلت أكثر من 9 آلاف حالة وفاة، وإصابة اكثر من 200 ألف في 142 دولة.