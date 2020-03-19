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اعتقال شخص نشر شائعات حول فيروس كورونا في قلقيلية

  • فلسطين اليوم - قلقيلية
  • 22:19 - 19 مارس 2020
الاجهزة الامنية الفلسطينية الاجهزة الامنية الفلسطينية
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اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، شخص نشر معلومات كاذبة عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية بالضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بإلقاء القبض على شخص نشر معلومات كاذبة عن تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا، ما تسبب بإرباك وخوف المواطنين في المحافظة.

وكانت الحكومة الفلسطينية، قد حذرت من نشر إشاعات مغلوطة عن تطورات كورونا، وأن من يذيع شائعات سيقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ووصل إجمالي إصابات فيروس كورونا في الضفة المحتلة لـ 47 حالة، معظمهم في بيت لحم والبيرة وطولكرم، وفق الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في حين اكدت وزارة الصحة بغزة خلو القطاع من الفيروس.

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