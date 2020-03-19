نتنياهو يعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، إجراءات جديدة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، محذرًا المستوطنين من مخالفة الإجراءات وأن الجميع سيكون تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي، :"إنه سيُطبق لوائح طوارئ جديدة، مع تقييد حركة المستوطنين"، ضمن إجراءات مواجهة الفيروس.

وأضاف أن تضاعف أرقام المصابين بالفيروس سيزيد من عددهم، داعيًا مستوطنيه لعدم الخروج من منازلهم.

وأكد نتنياهو، أن القوات الإسرائيلية ستفرض إغلاق جزئي لبعض مناطق فلسطين المحتلة، وان فرض إجراءات القيود الجديدة ستسري لمدة 7 أيام.

وشدّد على ضرورة بقاء مستوطنيه في المنازل، ويسمح خروجهم في الحالات الضرورية والهامة، مطالبًا الجميع بضرورة الالتزام بالقرارات، منبهًا بأن مخالفة تلك القرارات ستضعهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأشار نتنياهو، إلى أن يوم الأحد المقبل سيتم اختبار 3 آلاف عينة يوميا أي ما يعادل كوريا الجنوبية، وبعده بأسبوع سيرتفع العدد ليصل إلى 5 آلاف اختبار إضافي، ويزيد.

وأفادت موقع واللا العبري،

وارتفعت إصابات فيروس كورونا (كوفيد- 19) لدى الاحتلال إلى 573 حالة، وفق موقع واللا العبري.