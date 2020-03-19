5  عادات تجعلك فريسة سهلة لفيروس كورونا!

يعتبر جهاز الإنسان المناعي هو الجهاز المسؤول عن التصدي لأي مخاطر يتعرض لها الجسم، ومن ضمن تلك المخاطر التي يتصدى لها الجهاز المناعي الفيروسات والميكروبات، والتي من بينها فيروس كورونا المستجد.

لكن بعض الناس يمارسون أخطاءً تؤثر سلباً على جهازهم المناعي، وعرض موقع "الكونسلتو" الطبي 5 أخطاء تؤثر على الجهاز المناعي:

الإجهاد المزمن

الإجهاد المزمن قد يعرض الجهاز المناعي لضرر كبير، ما يجعلهم أقل قدرة على مكافحة عدوى الجهاز التنفسي، لذلك تنصح الدراسات العلمية بضرورة أخذ قسطاً من الراحة من وقتٍ لآخر.

تناول الأطعمة المصنعة

بعض الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة والألوان الصناعية والمواد الحافظة، والتي تضعف مناعة الجسم، لذلك من الجيد الابتعاد عن الأطعمة المصنعة قدر الإمكان.

قلة النوم

عدم الحصول على قسط وافر من النوم، يعرضك للإجهاد الذي يؤثر على كفاءة الجهاز المناعي، فمن الضروري أخذ قسط كافي من النوم يومياً لا يقل عن 8 ساعات.

تناول الكحوليات

تعد الكحوليات من المشروبات الروحية التي تدمر الجهاز المناعي، حيث تتسبب في تعطيل وظائف الميكروبات المعوية التي تساعد مناعة الجسم على القيام بوظيفتها الحيوية، وهو ما يتطلب الابتعاد عنها بشكلٍ كبير.

التدخين

المركبات الكيميائية في التبغ تؤثر بالسلب على البطانة المخاطية الموجودة في الجهاز التنفسي فتصبح الرئة أقل قدرة على التخلص من السموم لتزيد فرص الإصابة بالأمراض التنفسية، لذلك من الضروري أنْ تجعل رئتيك مستعدة لأي خطر، حتى تعمل بكافة قوتها.