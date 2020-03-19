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إيطاليا تخطت الصين بأعداد وفيات فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:54 - 19 مارس 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
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تخطت وفيات إيطاليا بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، الجمهورية الصينية بعد ان قفز عدد الوفيات إلى 3405 حالة.

وبلغ وفيات الصين 3249 حالة، وبهذا الإحصائية تخطت إيطاليا الصين، كما ان عدد حالات الإصابة بكورونا في أوروبا، تجاوزت الـ 100 ألف حالة، وفق وكالة الانباء الفرنسية.

وأكدت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم، أن عدد الوفيات كورونا ارتفع لـ 427 ضحية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشهد العاصمة الإيطالية روما إغلاقًا تامًا، نتيجة التفشي الكبير لفيروس كورونا في الدولة، وتنقله إلى دول أوروبا الأخرى.

وتجاوزت عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في دول العالم، أكثر من 9 آلاف حالة، وإصابة ما يزيد عن 200 ألف، بحسب منظمة الصحة العالمية.

  

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