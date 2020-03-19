ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لدى الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، ارتفاع إصابات فيروس كورونا لدى الاحتلال بعد تسجيل حالات مرضّية جديدة.

وأفادت موقع واللا العبري، بارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا (كوفيد- 19) إلى 573 حالة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن حالة التأهب القصوى بداية شهر مارس، وتشمل إغلاق كافة المقاهي والنوادي والمرافق العامة والسياحية باستثناء المرفق الحيوية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى منظمة الصحة العالمية، أعلنت اليوم الخميس ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 200 ألف حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات لأكثر من 9 آلاف في 142 دولة.