ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

ترامب يعلن الإفراج عن العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري

  • فلسطين اليوم - واشنطن
  • 19:59 - 19 مارس 2020
ترامب ترامب
جوال
مشاركة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق سراح العميل الإسرائيلي، اللبناني عامر الفاخوري، الملقب بـ"جزار الخيام"، موجهاً الشكر للحكومة اللبنانية على تعاونها الكبير بالإفراج عن العميل.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي: اليوم يعود للولايات المتحدة الأمريكية مواطناً آخراً (..) عامر الفاخوري الذي يكافح السرطان في طريقه إلى الولايات المتحدة بعد سجنه في لبنان".

وأعلنت المحكمة في حكمها الذي حمل الرقم 515/2020 الصادر، يوم الاثنين الفائت، أن الجرائم المسندة إلى المتهم عامر الفاخوري، لجهة تعذيب سجناء في العام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري، وقررت إطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا بقضية أخرى.

يشار إلى أنَّ العميل الفاخوري ارتكب جرائم ضد الإنسانية ضد اللبنانيين والفلسطينيين ابان ارتباطه مع الاحتلال الإسرائيلي الذي جنده في أواخر الثمانينات.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات