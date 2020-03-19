ترامب يعلن الإفراج عن العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق سراح العميل الإسرائيلي، اللبناني عامر الفاخوري، الملقب بـ"جزار الخيام"، موجهاً الشكر للحكومة اللبنانية على تعاونها الكبير بالإفراج عن العميل.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي: اليوم يعود للولايات المتحدة الأمريكية مواطناً آخراً (..) عامر الفاخوري الذي يكافح السرطان في طريقه إلى الولايات المتحدة بعد سجنه في لبنان".

وأعلنت المحكمة في حكمها الذي حمل الرقم 515/2020 الصادر، يوم الاثنين الفائت، أن الجرائم المسندة إلى المتهم عامر الفاخوري، لجهة تعذيب سجناء في العام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري، وقررت إطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا بقضية أخرى.

يشار إلى أنَّ العميل الفاخوري ارتكب جرائم ضد الإنسانية ضد اللبنانيين والفلسطينيين ابان ارتباطه مع الاحتلال الإسرائيلي الذي جنده في أواخر الثمانينات.