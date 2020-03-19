عباس: نبذل جهود جبارة لحماية شعبنا من كورونا وحاصرناه في أضيق الحدود

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الخميس، "إننا نبذل كل ما بوسعنا لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19) الفيروس الخطير الذي يهاجم العالم ويهدد البشرية بأكملها"، مشيراً إلى أنَّ الوزرات ذات العلاقة تتواصل مع المؤسسات والمنظمات العالمية من أجل حماية أبناء شعبنا منه، عملا بقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".

وأضاف في مؤتمر صحفي: تمكنا من حصر الفيروس في أضيق الحدود بفضل وعي شعبنا وتعاونه مع الحكومة والجهات المختصة

وأكد عباس أنه أصدر تعليماته منذ اليوم الأول للحكومة الفلسطينية من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتأمين الوقاية للجميع، وتوفير العناية والعلاج لمن أصيبوا بهذا الفيروس.

كما، وأوضح عباس إلى أنه وجه الحكومة لدراسة التبعات الاقتصادية المترتبة على هذه الأزمة وكيفية معالجتها.

كما، وحمل عباس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة الاسرى، مطالباً إياهم للإفراج عنهم بشكلٍ سريعٍ وعاجلٍ.