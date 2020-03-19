القدرة بجدد تأكيده على خلو قطاع غزة من الإصابات بفيروس كورونا

جدد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدوة، مساء اليوم الخميس، التأكيد على خلو قطاع غزة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال القدرة، في الايجاز اليومي الصحفي لمركز الاعلام والمعلومات الحكومي، :"إن الفرق الطبية قدمت خدماتها لـ 248 عائداً، داخل مراكز الحجر الصحي بمحافظات القطاع".

وأضاف ان الوزارة تتابع الأوضاع الصحية للعائدين في الحجر الصحي، وجميعهم بصحة جيدة.

وأوضح القدرة، أن وزراته تابعت إجراءاتها مع 899 عائدًا الى قطاع غزة داخل 14 مركزاً للحجر الصحي، مبينًا أنها صنفت مراكز الحجر وفقاً ليوم وتاريخ دخول العائدين إليها.

وشدّد على أنه لا يسمح بإدخال عائدين آخرين لمراكز الحجر الصحي؛ حتى انتهاء فترة حجز المتواجدين.

وذكر القدرة، أن الوزارة تابعت إجراءات إنهاء الحجر المنزلي لــ 362 عائداً الى القطاع، مؤكدًا أنه لم تسجل عليهم أي اعراض مرضية، بينما انخفض عدد المتبقين في الحجر المنزلي إلى 2346 عائداً.

وأشار إلى أنّه جرى متابعة مدى الالتزام بالسلامة والوقاية المنزلية لـ 1057 عائداً منهم.

ولفت إلى أنه وزارته فحصت 53 عينة في المخبري الصحي حتى عصر اليوم، وجميعها كانت سلبية أي غير مصابة.

وطالب القدرة المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والاغاثية بضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة من الأجهزة والادوية والمستهلكات الطبية والمستلزمات الوقائية والمقومات التي تعزز الجهوزية والاستعداد لمواجهة وباء كورونا الجديد.