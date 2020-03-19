ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

البزم: مراكز الحجر مناطق مغلقة يحظر الاقتراب منها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:20 - 19 مارس 2020
اياد البزم اياد البزم
جوال
مشاركة

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني في غزة أنَّ مراكز الحجر الصحي الاحترازي في جميع المحافظات مناطق مُغلقة، يُحظر مغادرتها أو الدخول إليها والاقتراب منها.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم خلال الإيجاز الصحفي لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي اليوم الأربعاء: "لم يستقبل معبر رفح البري أية مسافرين اليوم الأربعاء، في حين بلغ إجمالي الوصول خلال أمس والليلة الماضية 349 مواطناً، تم إحالتهم للحجر الصحي الإجباري"

وأشار البزم إلى وصول 89 مواطناً عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع اليوم الأربعاء، تم إحالتهم أيضاً للحجر الإجباري، حيث بلغ عدد القادمين عبر الحاجز منذ أمس 131 مواطناً.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات