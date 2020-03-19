ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الامارات

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد في الامارات، اليوم الخميس، بعد تسجيل حالات مرضّية جديدة، فيما طبقت الحجر الصحي على القادمين من الخارج.

ووفق وزارة الصحة الإماراتية، أنها سجلت 27 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 140 حالة.

ودعت الوزارة، المواطنين لعدم الانسياق وراء الاشاعات، مؤكدًا أن كافة السلع الغذائية والمستلزمات الطبية متوفرة في الدولة.

وأوضحت أنه طبقت الإجراءات الوقائية على القادمين من الخارج، من خلال عزلهم داخل الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للتأكد من خلوهم من المرض.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم الخميس، ارتفاع عدد وفيات مرضى فيروس كورونا لأكثر من 9 آلاف، وإصابة أكثر من 200 ألف في 142 دولة.