توقعات الحالة الحوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة

توقع الراصد الجوي ليث العلامي أن يطرأ يوم غدٍ الجمعة انخفاض كبير على درجات الحرارة، مع فرصة سقوط امطار، مصحوبة بعواصف رعدية.

وتوقع العلامي ان يكون الطقس يوم السبت المقبل الأكثر برودة وتتدنى الحرارة لـ3 مئوية فقط في الجبال، وفي ذات الوقت تتراجع فرص الأمطار مؤقتاً بشكل كبير في العديد من المناطق، ولا يستبعد أن تتخلل بعض الهطولات إن وجدت (الضعيفة أصلاً) زخات ثلجية مخلوطة بالأمطار فوق بعض القمم العالية.

وتوقع أن تتحسن فرص هطول مرة أخرى ما بين صباح السبت وحتى عصره خاصة في وسط وجنوب البلاد، كجولة ماطرة أخيرة في هذا المنخفض الجوي.