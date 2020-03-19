العاهل الأردني يهاتف نظيره عباس.. هذا ما تناولاه؟

هاتف العاهل الاردني الملك عبد الله، مساء اليوم الخميس، نظيره رئيس السلطة محمود عباس.

ووفق الوكالة الرسمية "وفا"، فقد تطرّق الرئيسان خلال الاتصال إلى الأوضاع في فلسطين المحتلة عقب انتشار فيروس كورونا، وتمنى الملك عبد الله السلامة لأبناء شعبنا.

وأبدى العاهل الأردني استعداد دولته الكامل للتعاون والتنسيق في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وثمّن عباس، اتصال العاهل الأردني، متمنيًا السلامة والخير لجلالة الملك وللشعب الأردني الشقيق الذي يعاني من ازمة فيروس "كورونا".

وأشار رئيس السلطة استعداده لتعزيز التنسيق بين البلدين والشعبين الشقيقين والتعاون في مواجهة الوباء العالمي.