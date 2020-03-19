كهرباء الشمال تصدر بيانًا بشأن تسديد الديون وقطع الكهرباء

أصدرت شركة توزيع كهرباء الشمال، اليوم الخميس، قرارًا بتجميد الديون والتسويات المستحقة على عداد مسبق الدفع لكافة المشتركين.

ووفق الشركة في بيان لها، فإن القرار يسري ابتداءً من الاحد القادم، مؤكدة انها قررت أيضًا عدم فصل الكهرباء عن أي مشترك بسبب عدم دفع الديون، وإرجاع الكهرباء لأي خط مفصول.

وأشارت إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق حالة الطوارئ لمكافحة انتشار فيروس كورونا في فلسطين، مبينة أنها وسعت نقاط الشحن في المحال التجارية بنابلس وجنين، لتصل إلى 120 نقطة.

ولفتت ان الدوام للموظفين الإداريين في الشركة سيكون (9صباحا -2:30 بعد الظهر)، مضيفة ان الفنيين وفرق الطوارئ سيكون من (8:30صباحا- 1:30 بعد الظهر).