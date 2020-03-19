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تعيين السويسري "فيليب لازاريني" مفوضا عاما للأونروا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:31 - 19 مارس 2020
فيليب لازاريني فيليب لازاريني
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عينت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، "فيليب لازاريني"، مفوضا عاما جديدا للوكالة، خلفا لـ "كريستيان ساوندرز"، الذي كان قائما بأعمال المفوض منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، منذ أن تقدم المفوض العام السابق للأونروا "بير كرينبول"، باستقالته.

وذكرت الوكالة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن التعيين جاء في أعقاب المراسلات الرسمية من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمشاورات مع اللجنة الاستشارية للوكالة.

و"لازاريني"، يملك خبرة 30 عاما في مجالات المساعدة الإنسانية والتنسيق الدولي، في مناطق النزاع ومناطق ما بعد النزاع، بما في ذلك في غزة والقدس، في الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والقطاع الخاص.

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