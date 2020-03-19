رسميًا.. لا يوجد إصابات بفيروس كورونا بين الأسرى بسجون الاحتلال

أكدت المصادر الرسمية، اليوم الخميس، أنه لا يوجد إصابات بفيروس كورونا بين الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت هيئة الأسرى ووزارة الصحة والصليب الأحمر في بيان مشترك عقب اجتماع برام الله، إنه لا يوجد إصابات بين الأسرى في سجون الاحتلال.

وفي وقت سابق اليوم، أكد قدورة فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني، أنه جرى الاشتباه بـ 4 أسرى من سجن مجدو بفيروس "كورونا "، دون التأكيد حتى اللحظة من إصابتهم.

وطمأن فارس خلال تصريحات خاصة المواطنين واهالي الاسرى الذي اصيبوا بحالة من الهلع بانه لا إصابات مؤكدة حتى اللحظة وكل ما تم الاعلان عنه اشتباه.

وطالب قدورة، مجددًا الاحتلال بضرورة الافراج عن الاسرى المرضى والاطفال، خشية إصابتهم بالفايروس الذي قد يهدد حياتهم.