النيابة في الضفة تحذر المستغلين ومروجي الشائعات والمتهربين من الحجر المنزلي

حذرت النيابة العامة في الضفة الغربية، التجار من استغلال حالة الطوارئ والتلاعب بالأسعار، وأنها لن تتهاون مع أي مخالف للتسعيرة الرسمية من قبل الجهات الرسمية، مؤكدة على المواطنين ضرورة تبليغ الجهات المختصة عن أي مخالفات.

كما حذرت النيابة في بيان لها، مروجي الشائعات ، ودعت وسائل الاعلام لتحري الدقة وتوخي المصداقية في نشر المعلومات.

وأكدت أن كل من يرتكب جريمة أثناء حالة الطوارئ، سيعرض نفسه لعقوبة مشددة وفقا لأحكام قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة.

وشددت النيابة العامة على ضرورة الالتزام والتقيد بالحجر والعزل الصحي وفق تعليمات وقرارات وزارة الصحة والأجهزة المختصة لمن تقرر وضعه تحت الحجر والعزل الصحي وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وتحت طائلة المسؤولية القانونية، مؤكدة أن كل من يخالف التقيد بالعزل الصحي سيعرض نفسه لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ، ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين وفق نص المادة 81 من قانون الصحة العامة رقم20 لسنة 2004.