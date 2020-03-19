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الصحة الروسية: النجاح في التعرف على فيروس كورونا بالكامل يساعد على انتاج اللقاح

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:22 - 19 مارس 2020
الصحة الروسية.JPG الصحة الروسية.JPG
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قالت وزارة الصحة الروسية، أن نجاح العلماء الروس في التعرف على تفاصيل فيروس كورونا بالكامل سيساعد في انتاج لقاح له.

وأضافت الصحة الروسية في بيان لها،: "نجح علماء معهد أ.أ.سمورودينتسوف للأبحاث العلمية بالتعرف على متوالية جينوم فيروس سارس-كوف-2 بالكامل عن طريق مريض بفيروس كورونا المستجد".

وتابع البيان: "فيروس كورونا جديد بالنسبة لنا، لذلك، من المهم تحديد طريق انتشاره ودخوله إلى روسيا وطريقة تغيره. هذه المعلومة ستساعد في ابتكار لقاح مضاد للفيروس ".

يشار إلى منظمة الصحة العالمية صنفت الفيروس على انه وباء عالمي، ولازالت الجهود العلمية لم تنجح في التوصل الى علاج له.

وأحدث الفيروس حالة طوارئ في معظم دول العالم، وحصد مئات الوفيات ومئات الالاف من الاصابات.

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