الاحتلال يوافق على الاستعانة بعقار"إسرائيلي" لعلاج فيروس كورونا

وافق ما يسمى المدعي العام في حكومة الاحتلال أفيخاي مندلبليت ، اليوم الخميس، على استخدام عقار "إسرائيلي" كعلاج للمصابين بفيروس "كورونا".

وأشار القناة السابعة العبرية، إلى أنه لأول مرة منذ سن قانون براءات الاختراع في عام 1967، يوافق المدعي على استخدام بديل عام لعقار حاصل على براءة اختراع في "إسرائيل" لعلاج المصابين بـ"كورونا".

ووفق القناة يهدف العقار لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية، ويمكن استخدمه كعلاج محتمل للمصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى ان هناك حاجة عاجلة لحماية الصحة العامة.

وأوضحت ان الحكومة سمحت لوزير الصحة "الإسرائيلي" بإصدار تصريح أولي باستخدام العقار على المصابين