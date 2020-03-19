لاعب برازيلي يكشف خطة السامبا للسيطرة على ميسي

كشف لاعب برازيلي سابق عن خطة منتخب راقصي السامبا للسيطرة على قائد فريق التانجو الارجنتيني البرغوث ليونيل ميسي خلال المواجهات التي تجمعهم.

وقال اللاعب البرازيلي الدولي السابق فيليبي ميلو، أن لاعبي فريق السامبا كان بينهم اتفاق على ضرب ميسي بالتناوب داخل المستطيل الأخضر، دون كسره أو الحاق الاذى به، ولكن للحد من تحركاته ، كونه لاعب موهوب يصعب مراقبته أو السيطرة عليه مطلقا.

وأضاف، أن التفاهم بين لاعبي الفريق كان بتناوب كل لاعب على الاقتراب من ميسي وتوجيه ضربه له ، لانه ان لم يتم فعل ذلك فسيكون ميسي قريبا من تسجيل الاهداف.