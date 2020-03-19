بنك فلسطيني يتبرع بمليون دولار لمكافحة انتشار "كورونا"

تبّرع البنك العربي في فلسطين، اليوم الخميس، بمليون دولار لدعم جهود مواجهة فيروس "كورونا"، والحيلولة دون انتشاره في الوطن.

بدوره، أكد مدير البنك العربي في فلسطين، جمال حوراني، أن هذا التبرع جاء انطلاقًا من الواجب الوطني للبنك، مشيرًا إلى ذلك يأتي ضمن مسؤوليته المجتمعية في فلسطين جراء أزمة فيروس "كورونا".

وثمن حوراني، الجهود المبذولة على مختلف المستويات من أجل تجاوز هذه، مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع وتفعيل قيم التعاون والمواطنة المسؤولة والمشاركة المجتمعية الفاعلة لتخفيف النتائج المترتبة على هذه الجائحة العالمية.