محكمة الاحتلال تصدر حكمًا بالسجن على والد الأسير أشرف نعالوة

أصدت ما تسمى محكمة سالم التابة للاحتلال، اليوم الخميس، حكمًا بحق الأسير وليد نعالوة والد الشهيد "أشرف نعالوة" من ضاحية شويكة شمال طولكرم. وفق ما أفادت به هيئة الاسرى والمحررين.

وأقرت المحكمة بالسجن الفعلي للأسير نعالوة، 18 شهرا، و12 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، إلى جانب غرامة مالية بقيمة 3000 شيقل.

وأوضح الهيئة في بيان صحفي لها، أنه كان من المفترض الافراج عن زوجة الأسير وليد نعالوة، وفاء مهداوي اليوم الخميس، في حين أجّل الاحتلال أجلت القرار، بزعم عدم احتساب إدارة السجون فترة "المنهلي" التي كانت تطبقها.