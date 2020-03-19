الصحة بغزة: تم اجراء فحوصات ل 53 عينة و النتائج سلبية

أكدت مصادر طبية في قطاع غزة أن المختبر المركزي أجرى فحوصات لـ 53 حالة مشتبه بها بفيروس حتى اللحظة، مؤكدا أن النتائج أثبتت خلوها تماما من الفيروس.

و نقلت مصادر صحفية عن مدير مختبرات وزارة الصحة في غزة عميد مشتهى قوله إن الحالات التي يتم فحصها لم تعد تقتصر على العائدين فقط بل تم توسيع دائرة الترصد للكشف عن حالات أمراض الجهاز التنفسي من المرضى داخل المستشفى والتي يشتبه بأعراضها وتقييمها وفحصها.

و لفت الى أنه تم اعداد سياسات و اجراءات تتعلق بجمع العينات من المرضى، و نقلها الى المختبر المركزي، و انتظار النتائج، مشيراً الى أنه في هذه المرحلة يتم تعزيز سبل الوقاية من انتشار الوباء.

وأكد مشتهى بأن أدوات الفحص لا تزال تكفى لفحص الحالات حتى اللحظة، وهناك وعودات من منظمة الصحة العالمية لدعم المختبر المركزي بالأدوات والأجهزة أيضا، مبينا أن كافة الفحوصات تجرى على أعلى مستوى من الجودة والدقة بما يحقق سلامة الاجراءات والنتائج.

كما أكد بأنه منذ اللحظة الاولى لظهور فيروس كورونا حول العالم، قامت وزارة الصحة بتجهيز المختبر المركزي، و اضافة بعض الاجراءات المتعلقة بسلامة الكوادر العاملة فيه، و تزويدهم بالزي الخاص بالوقاية، كما تم عزل غرفة العمل و تم تجهيزها بكافة متطلبات السلامة المهنية للعاملين.