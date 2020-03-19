مبادرة "طهر بيتي" تدخل مرحلة جديدة والمواطنون: شكرا للجهاد الاسلامي

بخطوات ثقيلة ونفس متقطع يسير المسن عطا الله الدهشان في شارع "فهمي بيك" وسط مدينة غزة، خلف مجموعة من الرجال يُعقمون زوايا ومحلات سوق الزاوية كافة بعدما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "طهر بيتي" كإجراء احترازي من وباء كورونا.

يكاد المسن عطا الله (65 عامًا) الوحيد في شارع "فهمي بيك" يرتدي كمامة وقائية، وجاءت المبادرة لتوعية المواطنين كافة بضرورة الالتزام بالإرشادات التي تصدرها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية كإجراء وقائية واحترازي من وباء كورونا.

عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خالد البطش أعلن خلال مؤتمر صحفي عن بدء المرحلة الثانية من مبادرة "طهر بيتي" لتستهدف تعقيم الأسواق والطرقات العامة من ميدان الساحة وسوق عمر المختار وشارع فهمي بيك وصولًا إلى الجندي المجهول وسط مينة غزة.

وأكد الشيخ البطش، أن حركة الجهاد الإسلامي ستواصل مهمتها الوطنية والجهادية التي تهدف إلى تعقيم وتوعية الناس حول الارشادات وطرق الوقاية الاحترازية خشية من وصول وباء كورونا إلى قطاع غزة، إضافة إلى تحصين الجبهة الداخلية سواء من الاحتلال وعملائه حتى مواجهة الوباء القاتل.





رفع الحصار عن غزة

ويعتبر المسن عطا الله الدهشان أن مبادرة "طهر بيتي" التي تنظمها حركة الجهاد من أفضل المبادرات التي تساهم في توعية الناس لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بهدف حماية أرواحهم من خطر الوباء، وقال: "أرتدي الكمامة طبية بناءً على إرشادات وزارة الصحة والمبادرات الوطنية كافة".

ويخشى الدهشان على حياته ليس حبًا في الحياة ولكن لأن حياته أمانة في رقبته من الله عز وجل للحفاظ عليها، ويعاني عطا الله من أمراض مزمنة كالسكري وعملية قلب مفتوح وهذا يتطلب إجراءات أكثر وقائية من الأصحاء في سنه أو الأقل عمرا.

القيادي خالد البطش دعا جميع دول العالم لتقديم كافة الدعم والاسناد لشعبنا في قطاع غزة لمواجهة وباء كورونا من إمكانيات وأدوات ضرورية، كما طالب العالم برفع الحصار الإسرائيلي الظالم عن القطاع الذي بدأ منذ عام 2006 ولا زال مستمرًا حتى 2020.

ورحب المواطنون وجهات حكومية عدة بالمبادرة التي تنظمها حركة الجهاد الإسلامي "طهر بيتي" من بينها بلدية غزة التي أكدت على لسان عضو المجلس البلدي فيها مروان الغول، أن حركة الجهاد عودت شعبنا الفلسطيني لأن تكون دائمًا في الخطوط الأولى سواء في مواجهة الاحتلال أو في تقديم ما يلزم لحماية شعبنا والجبهة الداخلية لمواجهة وباء كورونا.





بلدية غزة

وأكد الغول أن بلدية غزة ستقدم كل ما يلزم لمساعدة حركة الجهاد الإسلامي في حملتها الوطنية والاجتماعية لحماية أبناء شعبنا وتوعيتهم لاتخاذ الإجراءات الوقائية خشية من وصول كورونا، مشددًا على أن القطاع خاليًا تمامًا من الوباء.

المسن الدهشان اشترى كافة ما يلزم من إجراءات احترازية كالديتول والمعطرات ومواد التنظيف لتعقيم منزله كما اشترى الكمامات الوقائية لكافة أبنائه، داعيًا المواطنين بالالتزام بالإرشادات الوقائية والتوعية التي تقدمها المبادرة لحماية أنفسهم وأبنائهم من خطر كورونا.

مسؤول الهيئة العليا لشؤون العشائر عاكف المصري أكد خلال المؤتمر الصحفي، أن مبادرة طهر بيتي مبادرة عظيمة تأتي من حركة عظيمة تقف إلى جانب شعبنا في الميادين كافة للحفاظ على النسيج الوطني وتماسكه، داعيًا كافة الفصائل لأن تحذوا مثل الجهاد الإسلامي لنشر ثقافة الإجراءات الاحترازية خشية من أن يصل الوباء فجأة.





"صحتك بتهمني" مبادرة جديدة للجهاد الاسلامي

لن تتوقف مبادرة "طهر بيتي" لتعقيم الطرقات والأسواق والأماكن العامة عند هذا الحد، بل ستتواصل المبادرة لتشمل نشر الوعي والثقافة حول الحفاظ على الصحة العامة خشية من أي أمراض وستشهد الأيام القادمة خطوات جديدة وفقًا لمسؤول حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة خميس الهيثم.

وقال الهيثم لـ"فلسطين اليوم": "منذ ظهور الوباء في العالم وسهولة انتقال العدوى قررت حركة الجهاد الإسلامي إقليم غزة تنفيذ بعض الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية بهدف توعية الناس حول ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأطلقت حركة الجهاد الإسلامي – إقليم غزة مبادرة جديدة إلى جانب "طهر بيتي" وهي مبادرة "صحتك بتهمنا" وتهدف هذه المبادرة لتوزيع النشرات التوعوية للوقاية من المرض على السائقين وتعقيم أيديهم إضافة إلى تنفيذ الدروس والخطب الصحية داخل المساجد.

وشدد الهيثم، أن المبادرة ستستمر لبث الطمأنينة بين أبناء شعبنا الفلسطيني حتى انتهاء هذا الوباء القاتل وظهور اللقاح المناسب لعلاجه.

ولفت الهيثم إلى أن حركة الجهاد مستعدة لتسخر كل امكانياتها في يد وزارة الأوقاف والصحة والداخلية لطمأنه الناس وحثهم للالتزام بالإرشادات الوقائية، قائلًا: "إن طواقم الجهاد الإسلامي تكون في الميدان والخطوط الأولى عند الحرب والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية، وكذلك نقدم كل ما نملك لحماية شعبنا من وباء كورونا.































