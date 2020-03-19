الأوقاف: لا احتفالات بالإسراء والمعراج وخطباء أطباء سيلقون خطبة الجمعة

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة اليوم الخميس 19/3/2020، التزامها بقرار وقف كافة الفعاليات والمناسبات في المساجد كإجراء احترازي للوقاية من "فيروس كورونا" المستجد.

ويحتفل المسلمون في كل سنة بذكرى الإسراء والمعراج في يوم 27 رجب وسيوافق حيث سيوافق هذه السنة يوم 22 مارس 2020، حيث تقام عادة المناسبات والجلسات الدينية داخل المساجد .

وأوضح رمزي النواجحة مدير العلاقات العامة بوزارة الأوقاف بغزة في تصريحٍ لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوزارة مازالت تتخذ إجراءات وقائية بقرارات واضحة على مبدأ "لا ضرر ولا ضرار" من أجل حماية المواطنين.

وبين النواجحة، أن وزارته قررت أن يلقي خطباء ممن يمارسون مهنة الطب للحديث عن "وباء كورونا" في عدد من المساجد المركزية.

وتأتي الخطوة – وفقاً للنواجحة، من أجل تثقيف المواطنين وتوعيتهم ببعض الإجراءات الهامة من ناحية التعقيم والوقاية من الفيروس.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا اجتاح العالم أجمع، حيث أصيب به في الضفة المحتلة 47 مواطناً، فيما أعلنت صحة غزة خلو قطاع غزة من المصابين.

وفيما يلي أسماء المساجد والخطباء:

محافظة غزة

د. باسم السويركي مسجد الهدى (الميناء)

د. حازم السراج مسجد حطين (الجلاء)

أ. د. عادل عوض الله مسجد الإمام الشافعي (الزيتون)

د. جميل مطاوع المسجد الأبيض (الشاطئ)

محافظة الشمال:

د. أحمد حمدان مسجد خلد بن الوليد (الصفطاوي)

د. جمال قرموط مسجد الزهراء (التوام)

د. عدنان البرش مسجد العمري (جباليا البلد)

د. سعيد صلاح مسجد الخلفاء (معسكر جباليا)

د. جاد الله الشافعي مسجد سليم أبو مسلم (بيت لاهيا)

محافظة الوسطى

د. خليل أبو قاسمية مسجد التوبة (دير البلح)

محافظة خانيونس

د. خليل الشواف المسجد الكبير (البلد)

د. عبد الروؤف بربخ مسجد أبو بكر (عبسان الكبيرة)

د. خالد صيام مسجد عثمان بن عفان (القرارة)

د. ياسر أبو لوز مسجد هاشم العقاد (السطر الغربي)

محافظة رفح

د. رائد أبو ضاحي مسجد علي بن أبي طالب (الشعوت شارع البحر)

الحكيم/ عدنان شيخ العيد مسجد جعفر (شارع الزر)

د. عزات عبد العال مسجد التوحيد (حي السلام)

ممرض. أحمد عيد مسجد زيد بن حارثة (حى آلـ ابو زهري)

د. عمر عبد العال مسجد سلطان الذكري (حي النصر آلـ معمر)

د. أحمد المدلل مسجد الإسراء (شارع الداخلية)

د. سيد أبو حمرة مسجد التقوى (الشبورة بجوار جمعية الصلاح)

د. جمال الهمص مسجد اتباع المصطفى (يبنا بجوار عيادة الوكالة البلد)