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بعد الأنباء عن إصابة أسرى بفيروس كورونا

أبو عبيدة: حياة الأسرى خط أحمر وغرفة العمليات في انعقاد دائم حيال التطور الخطير

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:01 - 19 مارس 2020
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حمل ابو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام ظهر اليوم الخميس 19/3/2020 الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة وصحة أسرانا الأبطال في السجون.

وشدد ابو عبيدة ان قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة في حالة انعقاد دائم لتقدير الموقف والتشاور حول الإجراءات المناسبة حيال هذا التطور الخطير الذي يمس صحة أسرانا.

وأكد ان حياة وسلامة الأسرى هي خط أحمر، وعلى العدو الصهيوني الإفراج عن أسرى شعبنا كونه عاجز عن حمايتهم و توفير سبل الحياة الكريمة التي تقيهم من الأوبئة والأمراض، ونخص بالذكر كبار السن والمرضى والأطفال والنساء والأسرى الإداريين.

وكان مكتب إعلام الأسرى ، اعلن ان إدارة سجون الاحتلال "الاسرائيلي"  أبلغت الأسرى بوجود 4 إصابات بفايروس كورونا في صفوف أسرى سجن مجدو.

وقال مركز اعلام الاسرى ان الاصابات كانت لـ 3  في قسم 10 وإصابة واحدة في قسم 5 .

وبالرغم من حالة الطوارئ في العالم الا ان قوات الاحتلال قامت مؤخراً بسحب (140) صنفاً من "كنتينا" الأسرى، ومنها مواد التنظيف التي تُشكل أساساً لمواجهة عدوى فيروس (كورونا)، خاصة مع انعدام مواد التعقيم داخل الأقسام المغلقة والمكتظة بالأسرى، إضافة إلى نقل وعزل عدد من الأسرى مؤخراً، وفرضها إجراءات أخرى بحجة منع نشر عدوى الفيروس.

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