بعضا من الجدية "لازموا منازلكم" -بقلم: علاء ريماوي

بقلم: علاء ريماوي

قد يقول قائل إن الحديث عن الواقع الرقمي أصبح مبتذلا، فالعديد من الأشخاص يلقون باللوم على الانتقالية التي حصلت في عالمنا من الواقع الفعلي للرقمي المغاير، وعند كل حدث أو ظاهرة تثير ضجة في العالم بين المجتمعات وتقلق الأفراد بكل فئاتهم، تزخر المنصة الرقمية التي ابتكرناها لتسهيل حياتنا بكم من المعلومات والمنشورات المختلفة التي تعكر صفو الجميع، باتت من أداة لتسهيل التواصل إلى أداة لنشر الشائعات التي تخلق وعيًا مشوشًا وسلوكًا مترددًا في الفعل نتيجة عدم المصداقية التي ألقت بظلالها على كل هذه التقنيات.

في الآونة الأخيرة وإبان انتشار فايروس كورونا "كوفيد 19"، بدأ العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر المحتويات المختلفة، جزء كان يعي المسؤولية الإنسانية والمجتمعية، والجزء الآخر كان يريد زيادة في المتابعة والإعجابات من خلال محتوياته الساخرة والهزلية، هذا أدى إلى تشتت في انتقاء الأخبار الصحيحة، والمعلومات الدقيقة من مصادرها، لكثرة ناقلي المعلومات عبر هذا الوسط، فهنا ارتبط الواقع الفعلي بالرقمي من خلال هذا الوباء، بحيث أصبح الانتشار في العالم الرقمي للخوف والقلق والإضرابات أسرع منه في الوقاع الفعلي، ولاسيما أن المحتويات الهزلية حول الوقاية من المرض، وتحصين الأنفس ضمن إجراءات صحية التي كان لابد من اتباعها كانت السبب في انتشاره السريع كنتيجة السخرية بها وأن مناعتنا تجعل منا أشخاص خارقين مقارنة بغيرنا من المجتمعات.

البصل، الثوم، الحمضيات، وفواكه وخضار متنوعة، يعزى لها من قبل الكثيرين بأنها تحمل معجزة الشفاء أو حتى تقوية المناعة تجاه أي فيروس على وجه الأرض، لا نريد الحديث عن الفائدة التي تحويها تلك الفواكه والخضروات إلى أننا نريد أن نركز على أهمية العلم في أغلب الأحيان، وهنا لا ننكر الفائدة ولكن بعض الأمراض تحتاج وعيا ومعرفة لمواجهتها، وليس بعض الخرافات التي يتناقلها الكثيرون والتي قد تكون سببا للضعف في مواجهة بعض الأمراض التي لم يتم التعرف على طبيعتها، فقد يكون هنالك مكون يضاعف الأعراض أو ما شابه ذلك، لذلك الدعوة الأولى في هذا المقال، دعونا أن نطوع العلم في مواجهة أي مرض ضمن أسس العلم والطب في تحليل ومعرفة طبيعة المسبب كي نخرج بلقاح ذو نفع.

الاعتماد على العلم يتطلب منا التالي، أن نتبع كافة الإجراءات التي تنص عليها الجهات الرسمية المتخصصة في هذا القطاع، ولعل بعض النصائح التي تنقلها لنا وزارة الصحة وغيرها من المؤسسات الطبية التي تمتلك المعرفة في هذا المجال هي ما نحتاج أن نتبعه في هذا الوقت العصيب، فمثلا؛ من المهم أن نتخلص من بعض السلوكيات السلبية وغير المسؤولة المرتبطة بالنظافة الشخصية ونظافة المكان والتي قد تكون أكثر الأسباب في تفشي وزيادة هذا الفايروس بيننا، في الإطار العام، لابد من تحكيم الضمير والمسؤولية الشخصية، إن تعرضت للإصابة فاحذر أن تكون سببا في إصابة آخرين، بعض النصائح تقول بأن تلتزم المنزل، أي في حال الشعور ببعض الأعراض تجنبا للضرر التزم المنزل وحاول تحصين مناعتك قدر الإمكان، فقد تكون ممن يملكون مناعة قوية وفرصة عالية للنجاة ولكن في استهتارك للموضوع قد تؤدي لنقل الفايروس لمن لا يملكون تلك المناعة التي تمكنهم من مواجهة المرض والصمود، قد تنقل بدورك المرض لأمك التي تعاني من مرض السكري، أو جدتك التي أرهقها الزمان وأضعف قلبها، وقد تصيب طفلك أو أخيك وأختك وهذا ما لا نريد أن يحدث، لمن يشعرون بالسعال والرشح والحرارة العالية، لمن يظنون أنهم من الممكن أن يكونوا حاملين للفايروس، التزموا بيوتكم بذلك تحمون من يحيطكم؛ فقد تكونوا سببا في عدم رؤيتكم لهم من جديد.

بعض السلوكيات السلبية التي ينتهجها أفراد المجتمع، قد تكون سببا في تفاقم الأوضاع ليس فقط عند ظهور أزمة وباء كورونا العالمي ولكن ضمن نطاق كل الأمراض والفايروسات سريعة الانتشار، البصق المتكرر من الأشخاص في الأماكن العامة والاستهتار بذلك عدا عن أنها عادة مقرفة، قد تكون السبب في زيادة حدة الأزمة، ولعل قلة الوعي بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها يؤدي أيضا لتفاقم الأوضاع سوء يتلوه سوء، خاصة الاستخدام الخاطئ للكمامات وغيرها من الألبسة التي تستخدم لأعضاء الجسم لحمايته من التلوث، المجتمع يتعامل بسخرية مع العادات المرتبطة بالتحية والمناسبات الاجتماعية بأعداد كبيرة متجاهلين بذلك خطورة انتقال الفايروس في أي لحظة وآثار ذلك بما يترتب عليه من حجر لأعداد كبيرة، تعطيل الأعمال، الحركة المرورية تصبح مشلولة، قد يضيق الحال وتقل الفرص، لذلك لابد من شيء من الوعي في التعامل مع هذه الأزمة، الالتزام بالتعليمات قد يكون سببا لنا في الانتصار على هذا الوباء الذي خلط الأوراق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، غموضه بحاجة لدراسة، وتفشيه بحاجة لحكمة في التعامل، اليقظة هي السبيل للخلاص.