ما هو السعال الجاف المستمر العرض الأشهر لفيروس كورونا؟

سجل العالم أكثر من 200 ألف إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، إضافة إلى آلاف الوفيات، فيما لا تزال أعراض الإصابة غير واضحة عند البعض.

وحُذّر الناس من السعال المستمر الجاف، أحد الأعراض الرئيسية لـ Covid-19، لكن ما هو السعال الجاف وكيف يكون.

* ما هو السعال الجاف المستمر؟

يعد عارضا "كلاسيكيا" لفيروس كورونا، وفقا للدكتورة سارة جارفيس، المديرة السريرية لموقع Patientaccess.com.

وتقول سارة إن السعال الجاف المستمر هو:

1- جديد بالنسبة لك (أو يختلف عن السعال العادي إذا كنت تعاني منه، على سبيل المثال).

2- مستمر ومتواصل.

3- يجب أن يستمر لمدة نصف يوم على الأقل.

وتصف إدارة الصحة الوطنية البريطانية، NHS، "السعال الجاف" على أنه لا يُنتج البلغم أو المخاط، وهو أمر مزعج.

وفيما يخص الأعراض الأخرى التي يمكن أن تصاحب الإصابة بفيروس كورونا، والتي يجب أن ينتبه لها الجميع.

إن أكثر الأعراض الأخرى شيوعا لعدوى فيروس كورونا، تشمل عادة ارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس.

ومع ذلك، نظرا لأن Covid-19 هو فيروس جديد، ما يزال الخبراء يعملون على فهمه. فقد يعاني بعض المرضى من آلام واحتقان وسيلان بالأنف، والتهاب في الحلق أو إسهال، ولكن هذه الأعراض عادة ما تكون خفيفة وتبدأ تدريجيا.

ولا يعني ظهور هذه الأعراض بالضرورة أنك مصاب بالمرض، وهي مشابهة لأمراض أخرى، مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا. ويقول بعض الخبراء إن بعض الأشخاص لن تظهر عليهم جميع هذه الأعراض.