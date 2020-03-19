غياب ميسي ورونالدو.. قائمة أغلى لاعبي العالم 2020

تغيرت قائمة أغلى اللاعبين في العالم خلال السنوات الماضية، بعد أن كانت الصدارة حكرً على البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي آخر تحديث ووفقًا لموقع Transfermarkt" العالمي المختص في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فقد حافظ الفرنسي كيليان مبابي، على صدارة قائمة أغلى اللاعبين في العالم.

لكم الغريب في القائمة الجديدة هو غياب الأشهر في العالم خلال السنوات الماضية، ميسي وكريستيانو عن قائمة الخمسة الأوائل.

وبلغت القيمة السوقية لمبابي، تبلغ حاليا نحو 200 مليون يورو.

وتقدم النجم الإنجليزي، رحيم ستيرلينغ، إلى المركز الثاني، بقيمة تفوق 160 مليون يورو.

أما المركز الثالث فكانت للبرازيلي نيمار، الذي تقدر قيمته أيضا بنحو 160 مليون يورو.

وجاء نجم نادي ليفربول، الدولي السنغالي ساديو ماني في المركز الرابع (150 مليون يورو)، متبوعا بزميله المصري محمد صلاح (150 مليون يورو).

واحتل ميسي المركز الثامن، بقيمة تقارب 140 مليون يورو، فيما لم يتم تحديد مركز رونالدو وقيمته السوقية حاليا.