شاهد:سقوط مفاجئ لوزير الصحة الهولندي خلال جلسة عن "كورونا"

سقط وزير الصحة الهولندي، برونو بروينس، أرضاً بعد تعرضه للإغماء، خلال مشاركته في جلسة عقدها مجلس النواب (الغرفة السفلى من البرلمان)؛ لمناقشة أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأظهر مقطع فيديو تناقلته العديد من وسائل الإعلام لحظة سقوط مفاجئ لوزير الصحة، بينما هرع إليه عدد من النواب ومرافقيه لمساعدته على النهوض مرة أخرى، فيما بدا إصراره على استكمال كلمته، بعدما تناول جرعة من الماء، واستعاد توازنه مرة أخرى.

وتعليقا على المقطع، نشر الوزير تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قال فيها: "لقد تعرضت للإغماء؛ بسبب تعب تعرضت له على مدار الأسابيع الماضية، لكن الآن أشعر أنني بخير".

وأوضح الوزير أنه عاد إلى منزله عقب الجلسة، مشيرا إلى أنه سيستريح بعض الشيء، ليشارك في جلسات الخميس.

وقال مسؤولون في مجال الصحة بهولندا إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 346، الأربعاء، ليصل إلى 2051، في حين تم تسجيل 58 حالة وفاة.