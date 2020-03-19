أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في روسيا

أعلنت روسيا عن أول حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد، اليوم الخميس.

وفي بيان للمركز الروسي لمكافحة عدوى فيروس كورونا والوقاية منه، قال إن المتوفي امرأة تبلغ من العمر 79 عاماً.

وأشار البيان إلى أن المرأة المتوفية كانت تعاني أيضاً من أمراض مزمنة.

وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق أن إصابات "كورونا" فيها ارتفع إلى 147 شخصاً.

وأصيب حول العالم بفيروس كورونا قرابة 220 ألفا في 176 بلدا وإقليما، وتوفي أكثر من 8970 شخصاً.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة.