ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في روسيا

  • فلسطين اليوم - موسكو
  • 11:26 - 19 مارس 2020
جوال
مشاركة

أعلنت روسيا عن أول حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد، اليوم الخميس.

وفي بيان للمركز الروسي لمكافحة عدوى فيروس كورونا والوقاية منه، قال إن المتوفي امرأة تبلغ من العمر 79 عاماً.

وأشار البيان إلى أن المرأة المتوفية كانت تعاني أيضاً من أمراض مزمنة.

وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق أن إصابات "كورونا" فيها ارتفع إلى 147 شخصاً.

وأصيب حول العالم بفيروس كورونا قرابة 220 ألفا في 176 بلدا وإقليما، وتوفي أكثر من 8970 شخصاً.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات