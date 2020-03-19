وزارة التنمية بغزة تطلق نداء استغاثة لدعم إجراءات الوقاية من "كورونا"

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة اليوم الخميس 19/3/2020، نداء الاستغاثة الدولي داعية كافة الدول ومؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإسلامية والعربية للتدخل من أجل دعم وإسناد المؤسسات الحكومية بقطاع غزة للقيام بإجراءات الوقاية من "فيروس كورونا".

ودعت الوزارة، لضرورة العمل على رفع الحصار والاجراءات الظالمة عن قطاع غزة، محذرة من أن دخول فيروس كورونا إلى قطاع غزة يعني كارثة صحية سيتضرر منها كافة الدولة المجاورة والإقليم بشكل عام.

وأشار الوزارة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في ظل الانتشار الكبير لفيروس كورونا ( كوفيدا 19) في معظم أرجاء العالم، من بينها إعلان الحكومة خطة الطوارئ لمواجهة الفيروس.

وبينت، أن قطاع غزة لا يزال حتى اللحظة خالي من فيروس كورونا( كوفيدا 19)، لافتةً إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تعزيز إجراءات الوقاية لضمان استمرار خلو قطاع غزة من أي حالات حاملة لفيروس كورونا.

ونبهت لجملة من الإجراءات الوقائية منها، التنسيق مع منظمة الصحة العالمية، WHO لتوعية و تثقيف المجتمع بمخاطر الفايروس و الوقاية منه، وفحص العائدين من المعابر للتأكد من خولهم من فيروس كورونا ( كوفيدا 19).

ونوهت إلى إغلاق المعابر والسماح للمواطنين من أهالي قطاع غزة للعودة إلى القطاع عبر معبر رفح ومعبر بيت حانون وإدخالهم لمراكز الحجر الصحي الإجباري الذي تديره الحكومة بغزة.

وبينت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 12 عام هذا أدى إلى إعاقة قيام المؤسسة الحكومية بغزة باستكمال الإجراءات الوقائية اللازمة.