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الثامنة مساء.. حملة دعاء من جميع مساجد غزة عبر مكبرات الصوت اليوم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:46 - 19 مارس 2020
دعاء دعاء
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن إطلاق حملة للتضرع والدعاء مساء اليوم الخميس 19/3/2020، في تمام الساعة الثامنة مساءً ، من أجل رفع البلاء والوباء، وذلك عبر بث دعاء موحد في كل مساجد قطاع غزة والإذاعات المحلية،

وأوضحت الوزارة أنها تطلق هذه الحملة عملًا بقوله تعالى "فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا".

ودعت  كافة المواطنين كل من مكانه إلى التأمين على هذا الدعاء عسى الله أن يصرف هذا الوباء والبلاء عن شعبنا وأمتنا والبشرية جمعاء.

وذكرت الأوقاف أنها أصدرت تعميمًا لجميع المؤذنين في المساجد لتشغيل هذا الدعاء عبر مكبرات الصوت في جميع المساجد

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