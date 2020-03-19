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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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سوق النفط الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:35 - 19 مارس 2020
ارتفاع اسعار النفط بعد استهداف ارامكو ارتفاع اسعار النفط بعد استهداف ارامكو
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أكد رئيس قسم الاستثمارات بشركة "إينفيست بارتنرس" فلاديمير تسوبروف أن هبوط أسعار النفط دون مستوى الـ25 دولاراً للبرميل الذي تشهده الأسواق الآن هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.

وبين الخبير، ما يحدث في الأسواق سببه اختلال التوازن بين العرض والطلب، حيث ان سعر برميل النفط من الممكن أن ينخفض دون مستوى الـ20 دولارا.

ويشار الى ان وانخفض سعر برميل النفط من ماركة "برنت" الأربعاء دون مستوى الـ25 دولارا للبرميل، والذي يعد أدنى مستوى منذ العام 2003، فيما هوت عقود الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى لها في 18 عاما، في حين خسرت عقود النفط أكثر من نصف قيمتها على مدار الأيام العشرة الماضية.

وتسارع هبوط أسعار النفط الشهر الجاري بعدما فشلت موسكو والرياض في التوصل لاتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد مارس 2020، ما أجج المخاوف من حدوث تخمة كبيرة في الأسواق.

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